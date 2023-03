Crac Silicon Valley Bank, Lagarde segua gli Usa e la Fed Stoppi il rialzo dei tassi d'interesse (prima che sia tardi) (Di martedì 14 marzo 2023) Incredibile! In una nota, secondo la Goldman Sachs, la Federal Reserve si accingerebbe a non procedere al previsto aumento dei tassi d'interesse. Ora, non per fare dell'ironia, ma ci voleva proprio lo scivolone della Silicon Valley Bank e della Signature Bank perché ci fosse uno stop verso il massacro dell'economia.... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 14 marzo 2023) Incredibile! In una nota, secondo la Goldman Sachs, la Federal Reserve si accingerebbe a non procedere al previsto aumento deid'. Ora, non per fare dell'ironia, ma ci voleva proprio lo scivolone dellae della Signatureperché ci fosse uno stop verso il massacro dell'economia.... Segui su affaritaliani.it

