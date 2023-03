Covid, Oms: “Fine dell’emergenza sanitaria e della pandemia” (Di martedì 14 marzo 2023) “Quest’anno saremo in grado di dire che il Covid è finito come un’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale e come una pandemia”. A riferirlo è il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. La dichiarazione di Fine emergenza da Covid 19 troverebbe conferma nel numero di decessi a livello settimanale che ora è ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023) “Quest’anno saremo in grado di dire che ilè finito come un’emergenzapubblica di interesse internazionale e come una”. A riferirlo è il direttore generale dell’Organizzazione MondialeSanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. La dichiarazione diemergenza da19 troverebbe conferma nel numero di decessi a livello settimanale che ora è ... TAG24.

