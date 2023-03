Covid, nella giornata nazionale in memoria delle vittime commemorazione ad Atripalda (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 18 marzo si celebra la giornata nazionale in memoria di tutte le vittime del Covid. Il Comune di Atripalda per questa commemorazione, ha inteso organizzare un momento di riflessione e di raccoglimento per tutte quelle persone, in modo particolare i cittadini atripaldesi, che hanno perso la vita a causa della pandemia e del virus che ha cambiato non solo le nostre esistenze, ma quelle di tutto il mondo. Appuntamento fissato per sabato 18 marzo, alle ore 10, in Piazza Umberto I, con la presenza del sindaco, dei parroci, di una rappresentanza degli alunni della scuola primaria e secondaria e delle associazioni presenti sul territorio comunale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 18 marzo si celebra laindi tutte ledel. Il Comune diper questa, ha inteso organizzare un momento di riflessione e di raccoglimento per tutte quelle persone, in modo particolare i cittadini atripaldesi, che hanno perso la vita a causa della pandemia e del virus che ha cambiato non solo le nostre esistenze, ma quelle di tutto il mondo. Appuntamento fissato per sabato 18 marzo, alle ore 10, in Piazza Umberto I, con la presenza del sindaco, dei parroci, di una rappresentanza degli alunni della scuola primaria e secondaria eassociazioni presenti sul territorio comunale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

