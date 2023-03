Covid, le notizie di oggi. Cina, premier Li elogia misure: "Completamente corrette" (Di martedì 14 marzo 2023) Il popolo cinese è stato unito nella lotta al Covid e "abbiamo raggiunto una decisiva vittoria" contro il virus, ha detto il premier. Dopo tre anni di monitoraggio 24 ore su 24 dei dati sul Covid-19 da tutto il mondo, dal 10 marzo scorso la Johns Hopkins University ha interrotto le operazioni del suo Coronavirus Resource Center. Il ministro Schillaci: "Numeri tranquillizzanti, attendiamo Oms su fine pandemia" Leggi su tg24.sky (Di martedì 14 marzo 2023) Il popolo cinese è stato unito nella lotta ale "abbiamo raggiunto una decisiva vittoria" contro il virus, ha detto il. Dopo tre anni di monitoraggio 24 ore su 24 dei dati sul-19 da tutto il mondo, dal 10 marzo scorso la Johns Hopkins University ha interrotto le operazioni del suo Coronavirus Resource Center. Il ministro Schillaci: "Numeri tranquillizzanti, attendiamo Oms su fine pandemia"

