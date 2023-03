Covid, le notizie. Cina, si riapre al turismo post-Covid e riprende rilascio visti. LIVE (Di martedì 14 marzo 2023) Pechino riprenderà a rilasciare i tipi di visti per stranieri a partire da domani, 15 marzo. Lo ha annunciato l'ambasciata cinese a Washington. Sparisce dunque una delle ultime restrizioni in vigore dall'inizio della pandemia. Sulla possibilità che venga rivisto lo status di pandemia da Covid-19 a LIVEllo mondiale, "se l’Oms prenderà questa decisione la seguiremo, d’altronde, i numeri sono assolutamente tranquillizzanti". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci Leggi su tg24.sky (Di martedì 14 marzo 2023) Pechinorà a rilasciare i tipi diper stranieri a partire da domani, 15 marzo. Lo ha annunciato l'ambasciata cinese a Washington. Sparisce dunque una delle ultime restrizioni in vigore dall'inizio della pandemia. Sulla possibilità che venga rivisto lo status di pandemia da-19 allo mondiale, "se l’Oms prenderà questa decisione la seguiremo, d’altronde, i numeri sono assolutamente tranquillizzanti". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci

