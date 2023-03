Covid in Toscana: morte due donne a Siena, oggi 14 marzo. E 352 nuovi contagi. 152 i ricoverati (5 in terapia intensiva) (Di martedì 14 marzo 2023) Sono morte due donne, in Toscana, oggi 14 marzo 2023. Risiedevano entrambe nella provincia di Siena e la loro età media è calcolata in 93 anni. Sono 352 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 90 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 262 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 14 marzo 2023) Sonodue, in142023. Risiedevano entrambe nella provincia die la loro età media è calcolata in 93 anni. Sono 352 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 90 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 262 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post.

