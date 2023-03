Covid: Gimbe, in calo tutti i dati negli ultimi 7 giorni (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos Salute) - Calano tutti gli indicatori della pandemia Covid 19 negli ultimi 7 giorni, con una diminuzione dei contagi del 10,1%, dei ricoveri ordinari del 10,2%, delle terapie intensive del 24,1% dei decessi del 5,3%... Leggi su today (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos Salute) - Calanogli indicatori della pandemia19, con una diminuzione dei contagi del 10,1%, dei ricoveri ordinari del 10,2%, delle terapie intensive del 24,1% dei decessi del 5,3%...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PerlaneraUno : RT @lvogruppo: Gimbe, crollano le vaccinazioni anti-Covid: solo un ‘fragile’ su tre è protetto con la quarta dose Meno positivi, meno ricov… - Newsinunclick : GIMBE: tutti i numeri del Covid in calo, contagi -10,1% e morti -5,3% - mauroevangelis1 : E già... i dati devi continuare a darli se vuoi mantenere lo stipendiuccio. Anche quando non sei più 'coperto' dai… - Paola09853723 : RT @lvogruppo: Gimbe, crollano le vaccinazioni anti-Covid: solo un ‘fragile’ su tre è protetto con la quarta dose Meno positivi, meno ricov… - StefaniaFalone : RT @askanews_ita: #GIMBE: tutti i numeri del #Covid in calo, contagi -10,1% e morti -5,3% #Pandemia #Coronavirus @GIMBE @Cartabellotta ht… -