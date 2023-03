Covid: Bassetti, 'la pandemia è finita, non serve che lo dica l'Oms' (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos Salute) - "Al di là di quello che pensa l'Oms, che ha già fatto diversi errori sul Covid, aspettare che si riunisca per dire che la pandemia è finita quando già è avvenuto mi pare anacronistico. La pandemia è infatti... Leggi su today (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos Salute) - "Al di là di quello che pensa l'Oms, che ha già fatto diversi errori sul, aspettare che si riunisca per dire che laquando già è avvenuto mi pare anacronistico. Laè infatti...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DdkDav : RT @M25016096: AIFA: 'Stop all'uso dell'antivirale covid Molnupiravir di Merck. Non arreca alcun beneficio'. Bassetti (che casualmente risu… - daje_a : RT @Giampy_Ass: BUFFONI NE ABBIAMO? #Draghi #BURIONI #Bassetti #tachipirina #lockdownfiles #nessunacorrelazione #COVID19 #Covid #Speranzain… - patrinelli : ?? PILLOLA ANTI COVID ZuccaVuota stavolta deve nascondersi ?? - Disgrazia2019 : RT @ImolaOggi: Inchiesta Covid, Bassetti: 'buttare tutto in vacca è sbagliato, è da tafazzi. Abbiamo commesso degli errori in buona fede'… - largociospe : RT @Giampy_Ass: BUFFONI NE ABBIAMO? #Draghi #BURIONI #Bassetti #tachipirina #lockdownfiles #nessunacorrelazione #COVID19 #Covid #Speranzain… -