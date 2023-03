Costituzione, ambiente e future generazioni: l’intervento di Giovannini all’evento ASviS (Di martedì 14 marzo 2023) Di seguito l’intervento di Enrico Giovannini, Direttore Scientifico dell’ASviS, all’evento ASviS live “Costituzione, ambiente e future generazioni: un anno dopo, a che punto siamo?”, mercoledì 22 febbraio, presso la Biblioteca Casanatense a Roma. Si tratta di una testimonianza preziosa che questo blog, da me coordinato insieme ad Antonella Rocca, ha pensato di raccogliere, tenuto conto anche del fatto che la rubrica si sta rivelando utilissima per il programma su “Le misure del domani per raggiungere gli obiettivi ONU sulla sostenibilità” del Corso di Laurea in Economia, Management e Sostenibilità (Laurea magistrale LM-77) dell’a.a. 2022-23 del Suor Orsola Benincasa. Di seguito il video pubblicato il 23 febbraio 2023 dal canale YuoTube ... Leggi su ildenaro (Di martedì 14 marzo 2023) Di seguitodi Enrico, Direttore Scientifico dell’live “: un anno dopo, a che punto siamo?”, mercoledì 22 febbraio, presso la Biblioteca Casanatense a Roma. Si tratta di una testimonianza preziosa che questo blog, da me coordinato insieme ad Antonella Rocca, ha pensato di raccogliere, tenuto conto anche del fatto che la rubrica si sta rivelando utilissima per il programma su “Le misure del domani per raggiungere gli obiettivi ONU sulla sostenibilità” del Corso di Laurea in Economia, Management e Sostenibilità (Laurea magistrale LM-77) dell’a.a. 2022-23 del Suor Orsola Benincasa. Di seguito il video pubblicato il 23 febbraio 2023 dal canale YuoTube ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... theciosaz : Ricordo che in Costituzione (del 48) esiste la tutela dell’ambiente e non il diritto ad avere una casa E gli esprop… - AngelCa53344406 : @adriafavela Bene l'italiano dice che non esiste un ambiente zootecnico ma le carni più selezionate ei migliori tag… - alessa_prudente : @durezzadelviver Come si concilia con la protezione dell'ambiente ora scolpita nella costituzione? - orvietonews : Biodistretti, o distretti biologici. Il Ministero dell'Agricoltura definisce i requisiti. L'ABC: Il Ministero dell'… - jagang_1 : @ultimora_pol Alla faccia della libertà di impresa... L'articolo 41 della nostra costituzione dice che l'iniziativ… -