Cospito in videoconferenza con il Tribunale del riesame Fuori il solito show degli anarchici filo-terroristi

"Non sono un martire, ma lotto". L'anarchico insurrezionalista Alfredo Cospito, condannato al 41 bis, si è collegato in videoconferenza con l'udienza del Tribunale del riesame di Perugia. Che dovrà nuovamente esaminare la richiesta di annullare le misure cautelari disposte dal gip nei suoi confronti suoi. E di altri cinque indagati per istigazione a delinquere. Aggravata dalle finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico in relazione ad alcuni articoli pubblicati sulla rivista "Vetriolo". Cospito si collega con il Tribunale del riesame di Perugia Le difese hanno chiesto la revoca della misura cautelare. Parlando di una libera manifestazione del pensiero, mentre la Procura di Perugia ha chiesto la conferma dell'ordinanza di custodia cautelare alla luce ...

