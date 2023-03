Cospito in collegamento all’udienza del Riesame | “Non sono un martire ma lotto”

(Di martedì 14 marzo 2023) “Nonunma”. Così Alfredo, l’anarchico detenuto al 41 bis, in videoconferenza durante l’udienza aldi Perugia.si è collegato con l’udienza del tribunale delche dovrà nuovamente esaminare la richiesta di annullare le misure cautelari disposte dal gip su richiesta della locale Procura nei confronti suoi e di altri cinque indagati per istigazione a delinquere, anche aggravata dalle finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico in relazione ad alcuni articoli pubblicati sulla rivista “Vetriolo”. Le difese hanno chiesto la revoca della misura cautelare parlando di una libera manifestazione del pensiero. La Procura di Perugia, invece, ha chiesto la conferma dell’ordinanza di custodia cautelare alla luce ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... arosamor : RT @oiramdivito: All'udienza per il processo contro I redattori di Vetriolo, oggi a Perugia, è intervenuto il collegamento video anche Alfr… - oiramdivito : All'udienza per il processo contro I redattori di Vetriolo, oggi a Perugia, è intervenuto il collegamento video anc… - maxroland1969 : @localteamtv Caro anarchico,esimia testa di cazzo,mi spieghi il collegamento tra spaccare vetrine dei negozi di gen… -

Indal carcere di Opera, Alfredoavrebbe ribadito la sua lotta contro il 41 bis, regime a cui si trova attualmente e per il quale è in sciopero della fame. Apparso provato a chi lo ...Alfredocomparirà "sulla sedia a rotelle indal carcere di Opera" all'udienza del Riesame di Perugia che deve valutare la richiesta di annullare la misura cautelare nei suoi confronti per ...23.00 Scritti istigatori,Riesame perAlfredocomparirà "sulla sedia a rotelle indal carcere di Opera" all'udienza del Riesame di Perugia che deve valutare la richiesta di annullare la misura cautelare nei suoi confronti per ...

Cospito, in collegamento rivendica la lotta al 41 bis. Manifestazione di solidarietà all'Università PerugiaToday

questa mattina, l’anarchico Alfredo Cospito è apparso in video conferenza con il tribunale del riesame di Perugia ...Cospito è in sciopero della fame da oltre quattro mesi e questa mattina aveva anticipato di voler prendere parte all’udienza del Riesame a Perugia, dove si decide sul suo 41 bis ...