Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CDNewsCalabria : Cosenza, blitz antidroga nella notte: eseguite 20 misure cautelari - CosenzaChannel : PRESSING | La droga invade Cosenza e Rende. Si spaccia in ogni angolo di strada - 8e30it : Blitz a Cosenza, smantellata rete di spacciatori: 20 misure cautelari (VIDEO) - TgrRai : RT @TgrRaiCalabria: Operazione 'Pressing' di Procura e Squadra Mobile di Cosenza: 20 gli arresti per spaccio di droga. Leggi di più ?? http… - CosenzaChannel : PRESSING | Il video del blitz della Polizia a Cosenza: smantellate piazze di spaccio -

Venti le ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip su richiesta del procuratore di, ... Il questore Spina: "Droga davanti alle scuole" Il questore Spina sulha dichiarato: "L'...Per l'esecuzione delle misure cautelari sono state impiegate circa 150 operatori, oltre che della Squadra Mobile dianche dei Commissariati distaccati di Corigliano - Rossano, Paola e ...Ispirata a un fatto vero accaduto a Montalto Uffugo , nella provincia calabrese di, l'autore aveva preso spunto da un episodio di sangue dell'epoca. Il padre di Leoncavallo si trovava a ...

Cosenza, blitz nelle piazze dello spaccio: la droga venduta davanti alle scuole. 15 arresti NOMI Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza

We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. La Polizia di Stato di Cosen ...Nel capoluogo bruzio la droga si smerciava tra via Popilia, il centro storico e l’Autostazione, ma l’immediato hinterland cittadino non sarebbe stato sconosciuto ai pusher. Zone, quelle citate, in alc ...