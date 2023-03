«Cosa vuoi da me? Io lavoro, alla polizia non interessa», il botta e risposta surreale tra Staffelli e la borseggiatrice a Milano (Di martedì 14 marzo 2023) «Ma come, il giorno dopo senza problemi si torna subito a rubare?» chiede Valerio Staffelli nel servizio di Striscia la notizia andato in onda ieri sera, 13 marzo, ancora una volta sulle borseggiatrici che imperversano per Milano. Un tema su cui l’inviato del tg satirico di Antonio Ricci ha dedicato grandissimo spazio negli ultimi anni, cercando di denunciare un fenomeno sempre più difficile da contrastare. Nel filmato Staffelli incontra per caso una giovane donna che aveva sorpreso lui stesso il giorno prima mentre rubava. Da lì la sua sorpresa nel vederla ancora indisturbata mentre si aggira per il centro di Milano: «Che Cosa vuoi da me? – risponde la donna – Io faccio il mio lavoro». Parte così un dialogo surreale che degenera rapidamente in ... Leggi su open.online (Di martedì 14 marzo 2023) «Ma come, il giorno dopo senza problemi si torna subito a rubare?» chiede Valerionel servizio di Striscia la notizia andato in onda ieri sera, 13 marzo, ancora una volta sulle borseggiatrici che imperversano per. Un tema su cui l’inviato del tg satirico di Antonio Ricci ha dedicato grandissimo spazio negli ultimi anni, cercando di denunciare un fenomeno sempre più difficile da contrastare. Nel filmatoincontra per caso una giovane donna che aveva sorpreso lui stesso il giorno prima mentre rubava. Da lì la sua sorpresa nel vederla ancora indisturbata mentre si aggira per il centro di: «Cheda me? – risponde la donna – Io faccio il mio». Parte così un dialogoche degenera rapidamente in ...

