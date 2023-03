Cosa vuoi da me? Io | l' agghiacciante frase della borseggiatrice a Striscia

(Di martedì 14 marzo 2023) "Cheda me? Io faccio il mio lavoro": così unaa Milano ha risposto a Valerio Staffelli, inviato dila Notizia. Mentre stava girando un servizio in centro, il conduttore ha incontrato per caso una giovane donna che lui stesso aveva sorpreso a rubare il giorno prima: "Ma come, il giorno dopo senza problemi si torna subito a rubare?". "Il tuo lavoro è rubare?", le ha chiesto Staffelli. Lei ha risposto di sì, poi lo ha minacciato, dicendogli che non le importa niente di lui. "Questo l'ho capito, ma le immagini sono chiare...", ha replicato l'inviato del tg satirico. "Che ti importa se io rubo?", ha continuato la donna. "A me interessa, perché non è corretto che tu vada rubare alla gente. Interessa anche alla polizia, anche ai carabinieri", ha provato a spiegare Staffelli. ...

Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro al sindaco di Milano, Giuseppe Sala: lo scatto è del gennaio 2017 La donna avrebbe poi replicato dicendo " cheda me Io faccio il mio lavoro ". A ......per pigrizia,proprio per mancanza di mezzi, riferimenti, di capacità di astrazione. ... L'ultimada aggiungere, saltando di palo in frasca, è relativa a una considerazione fatta da David ...... il modo in cui le tematiche vengono affrontate, l'obiettivo cheraggiungere con questa ... Tune pensi Il punto è che Meloni mente sapendo di mentire quando dice che questo provvedimento non ...

