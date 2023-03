Cosa sono le Idi di Marzo? Il significato di questa data importante (Di martedì 14 marzo 2023) Quante volte avete sentito usare questa espressione e vi siete chiesti ‘Cosa sono le Idi di Marzo?’ Le idi di Marzo sono una data importante dell’antico calendario romano. La data è diventata storicamente celebre perché fu quella in cui avvenne l’uccisione di Giulio Cesare avvenuta il 15 Marzo del 44 a.C. In generale, il termine “Idi” veniva usato per indicare i giorni a metà mese del calendario romano. Infatti, secondo il calendario giuliano, i giorni del mese non erano numerati progressivamente, ma erano indicati sulla base di tre date fisse per ciascun mese. Il primo giorno del mese erano le calende, poi veniva “il giorno dopo le calende”, e poi si iniziavano a contare i giorni che mancavano prima delle altre due ... Leggi su funweek (Di martedì 14 marzo 2023) Quante volte avete sentito usareespressione e vi siete chiesti ‘le Idi di?’ Le idi diunadell’antico calendario romano. Laè diventata storicamente celebre perché fu quella in cui avvenne l’uccisione di Giulio Cesare avvenuta il 15del 44 a.C. In generale, il termine “Idi” veniva usato per indicare i giorni a metà mese del calendario romano. Infatti, secondo il calendario giuliano, i giorni del mese non erano numerati progressivamente, ma erano indicati sulla base di tre date fisse per ciascun mese. Il primo giorno del mese erano le calende, poi veniva “il giorno dopo le calende”, e poi si iniziavano a contare i giorni che mancavano prima delle altre due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Daniele e Oriana rischiano di separarsi... ecco come e cosa sono stati per noi in questa avventura di #GFVIP. ?? - LinoGuanciale : La cosa buffa di tutti i regimi è che spesso sono la caricatura di loro stessi #IlCommissarioRicciardi2 - elio_vito : @ultimora_pol Cosa sono le adozioni gay, adottare un gay??? Si chiama matrimonio egualitario Cosa è la maternità sur… - Simonafronzo : RT @Sarasunn_: 'Tanto quando esci io sono lì, stiamo insieme. Quando usciamo, ci vediamo, parliamo e vediamo cosa succede' Il sorrisone di… - cjnnamonfalls : RT @cummapalle: mandatemi una foto del vostro cane, ma al posto della 'a' la 'u', al posto della 'n' la 'l' e al posto della 'e' la 'o', si… -