Cosa sono i ‘virus zombie’ che | se scongelati | diventano una minaccia per l’uomo

Un gruppo di ricercatori dell'università francese di Aix-Marseille ha scongelato 7 virus, prelevati dal permafrost in Russia, per analizzarli in laboratorio: uno di questi virus ha ben 48.500 anni. Ma qual è l'obiettivo dei ricercatori? Gli scienziati francesi, che hanno collaborato a stretto contatto con il Dipartimento di Microbiologia Molecolare dell'Università di San Pietroburgo (Russia), l'Helmholtz Centre for Polar and Marine Research di Potsdam (Germania), l'Istituto di Zoologia dell'Accademia Russa delle Scienze e altri istituti, stanno prelevando i virus dormienti o "virus zombie" per studiarli e capire come prepararsi al rischio epidemie per effetto del disgelo provocato dal riscaldamento climatico. Il rischio di vedere attuato questo scenario è alto. Infatti, le temperature sempre più calde nell'Artico stanno scongelando il permafrost (che è un ottimo "conservante" di virus, ...

