Cosa ci faccio qui? (Di martedì 14 marzo 2023) Dunque, anzitutto, una precisazione. Non furono né Frank Zappa né Elvis Costello a coniare il detto “scrivere di musica è come ballare di architettura”, ma fu Martin Mull, comico dell’epoca il quale a sua volta ricavò la massima, riadattandola, da un testo del 1918 che recitava “scrivere di musica è tanto illogico quanto cantare di economia”. Ora, a prescindere dalla paternità della frase, il messaggio mi pare abbastanza chiaro: cercare di tradurre in parole le sensazioni e gli stati d’animo che si sprigionano attraverso la musica, non è solo impresa ardua, ma addirittura priva di senso. Come a dire che quello del critico musicale è un lavoro inutile. Inutile un corno. Se nessuno prima – e meglio – del sottoscritto avesse scritto di musica, oggi, a quasi trent’anni dalla sua morte, Zappa (tanto per stare in tema) lo conoscerebbero giusto i fedelissimi della prima ora e i quattro figli ... Leggi su bergamonews (Di martedì 14 marzo 2023) Dunque, anzitutto, una precisazione. Non furono né Frank Zappa né Elvis Costello a coniare il detto “scrivere di musica è come ballare di architettura”, ma fu Martin Mull, comico dell’epoca il quale a sua volta ricavò la massima, riadattandola, da un testo del 1918 che recitava “scrivere di musica è tanto illogico quanto cantare di economia”. Ora, a prescindere dalla paternità della frase, il messaggio mi pare abbastanza chiaro: cercare di tradurre in parole le sensazioni e gli stati d’animo che si sprigionano attraverso la musica, non è solo impresa ardua, ma addirittura priva di senso. Come a dire che quello del critico musicale è un lavoro inutile. Inutile un corno. Se nessuno prima – e meglio – del sottoscritto avesse scritto di musica, oggi, a quasi trent’anni dalla sua morte, Zappa (tanto per stare in tema) lo conoscerebbero giusto i fedelissimi della prima ora e i quattro figli ...

