Cortina, rissa tra romani in discoteca: minorenni pestati a sangue, gli aggressori ai lavori sociali (Di martedì 14 marzo 2023) Alla fine, hanno ammesso i loro reati, e così verranno assegnati ai lavori socialmente utili. Sono i tre ragazzi 21enni, romani, che lo scorso Capodanno avevano pestato di botte due concittadini di soli 15 anni all'interno della discoteca Janbo, a Cortina d'Ampezzo. La notizia è riportata anche da il Messaggero. Roma, aggredito e rapinato dalla baby gang: "Erano in 4, mi hanno sfasciato l'auto" pestati e picchiati durante il Capodanno a Cortina I tre ragazzi hanno, pertanto, chiesto la sospensione del processo per messa alla prova, come si dice. La misura in questione, nel dettaglio, è una disciplina prevista dalla legge Cartabia che dà la possibilità all'imputato di chiedere di essere sottoposto a un periodo di prova, con contestuale sospensione del procedimento, e in caso di esito ...

