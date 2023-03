Corsi di recupero pagati con i contributi dei genitori, presidi: da qualche anno non vediamo soldi dallo Stato (Di martedì 14 marzo 2023) Per i Corsi di recupero non ci sono i soldi statali e così si utilizzano i contributi volontari versati dalle famiglie. La situazione preoccupa però i dirigenti scolastici di alcune scuole di Treviso che, interpellati da Il Gazzettino, spiegano le difficoltà incontrate negli ultimi anni a causa della mancanza di fondi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 14 marzo 2023) Per idinon ci sono istatali e così si utilizzano ivolontari versati dalle famiglie. La situazione preoccupa però i dirigenti scolastici di alcune scuole di Treviso che, interpellati da Il Gazzettino, spiegano le difficoltà incontrate negli ultimi anni a causa della mancanza di fondi. L'articolo .

