Corriere multato dai vigili a Taranto, proteste e video virale (Di martedì 14 marzo 2023) Un Corriere multato diventa virale. Siamo a Taranto, nel centro cittadino, e tutto viene immortalato. Da una parte c’è un Corriere multato per divieto di sosta ad un incrocio, dall’altra una pattuglia della polizia locale. I due, contrapposti, si scontrano per quanto riguarda la multa appena inferta dai vigili al conducente del mezzo e scoppia ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023) Undiventa. Siamo a, nel centro cittadino, e tutto viene immortalato. Da una parte c’è unper divieto di sosta ad un incrocio, dall’altra una pattuglia della polizia locale. I due, contrapposti, si scontrano per quanto riguarda la multa appena inferta daial conducente del mezzo e scoppia ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Corriere multato per un divieto di sosta, i vigili lo scaraventano a terra, è bufera a Taranto dopo il video choc - infoitinterno : Corriere multato e scaraventato a terra dai vigili urbani: bufera a Taranto - Trmtv : Taranto, corriere multato: i Vigili urbani lo strattonano e lo bloccano a terra - Corriere : Lascia il pulmino in divieto di sosta, aggredito dai vigili dopo la multa - serenel14278447 : 'CORRIERE FIORENTINO Firenze, multato per le Barbie 'porno' in vetrina: «Offesa al pubblico decoro» di Giulio Gori' -