Cori antisemiti dei laziali a Napoli: si va verso la chiusura della Nord dopo il derby (Messaggero) (Di martedì 14 marzo 2023) Secondo quanto scrive il Messaggero, la Procura Figc sta acquisendo altro materiale dalla Questura di Napoli in merito ai Cori antisemiti intonati dagli ultras della Lazio contro i napoletani in occasione di Napoli-Lazio al Maradona. E’ in arrivo una disposizione di chiusura della Curva Nord, ma dopo il derby. L’indagine, infatti, non si chiuderà prima della partita della Lazio contro la Roma. Il quotidiano romano scrive: “In Olanda ci saranno appena 400 tifosi biancocelesti al seguito. Tutti hanno già la testa a domenica, anzi hanno un posto prenotato. Staccati oltre 32mila biglietti, che si aggiungeranno a 25 mila abbonati (riscattate 3mila tessere Aquilotto) per un ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 marzo 2023) Secondo quanto scrive il, la Procura Figc sta acquisendo altro materiale dalla Questura diin merito aiintonati dagli ultrasLazio contro i napoletani in occasione di-Lazio al Maradona. E’ in arrivo una disposizione diCurva, mail. L’indagine, infatti, non si chiuderà primapartitaLazio contro la Roma. Il quotidiano romano scrive: “In Olanda ci saranno appena 400 tifosi biancocelesti al seguito. Tutti hanno già la testa a domenica, anzi hanno un posto prenotato. Staccati oltre 32mila biglietti, che si aggiungeranno a 25 mila abbonati (riscattate 3mila tessere Aquilotto) per un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Cori antisemiti, buu razzisti e nessuno prende provvedimenti, ma per uno striscione Basta i morti in mare arrivano… - sportface2016 : #Lazio, cori shock antisemiti dei tifosi a Napoli: 'Romanista sei un rabbino, c'hai il padre deportato e tua madre… - sportface2016 : +++Cori antisemiti dei tifosi della #Lazio al Maradona di Napoli, la Procura #Figc apre un'indagine+++#NapoliLazio - napolista : Cori antisemiti dei laziali a #Napoli: si va verso la chiusura della Nord dopo il derby (Messaggero) La Procura Fi… - drugowrussian : @gennarino19691 @Corriere ah ok, quindi le scritte e i cori antisemiti degli amici tuoi, li intestiamo a tutti. E' cucciolò? -

Lazio, curva a rischio squalifica dopo la sosta Commenta per primo La Curva Nord della Lazio a rischio squalifica per i cori antisemiti a Napoli . Il procuratore federale Giuseppe Chiné sta acquisendo dalla Questura di Napoli ulteriori elementi di indagine per accertare quanto accaduto nel settore ospiti del Maradona ... Lazio - Roma, Sarri reinventa la formazione: da Marusic terzino a Felipe Anderson centravanti Scongiurato al momento l'incubo di provvedimenti contro la Lazio da parte della Procura Federale per i cori antisemiti di 100 ultrà al Maradona, lo scorso 3 marzo: Chiné sta acquisendo dalla Questura ...