Coppa del Mondo Sci Alpino, 16 Azzurri in gara per il gran finale di stagione (Di martedì 14 marzo 2023) La Coppa del Mondo di sci Alpino si prepara a volgere al termine. L’ultimo weekend di prove sul massimo circuito ha definito il quadro dei qualificati per le finali di Soldeu (Andorra), ultimo appuntamento della stagione in programma da mercoledì 15 a domenica 19 marzo. L’evento, oltre ai primi venticinque delle classifiche di specialità, vedrà la partecipazione dei vincitori dei Mondiali juniores disputati a St. Anton (Austria) lo scorso gennaio e di tutti gli atleti con più di 500 punti nella graduatoria generale. L’Italia potrà contare su ben 16 rappresentanti (10 uomini e 6 donne). Si tratta di Mattia Casse, Florian Schieder, Dominik Paris, Guglielmo Bosca, Tommaso Sala, Alex Vinatzer, Stefano Gross, Filippo Della Vite, Luca De Aliprandini e Corrado Barbera (Campione del Mondo junior) in campo ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 marzo 2023) Ladeldi scisi prepara a volgere al termine. L’ultimo weekend di prove sul massimo circuito ha definito il quadro dei qualificati per le finali di Soldeu (Andorra), ultimo appuntamento dellain programma da mercoledì 15 a domenica 19 marzo. L’evento, oltre ai primi venticinque delle classifiche di specialità, vedrà la partecipazione dei vincitori dei Mondiali juniores disputati a St. Anton (Austria) lo scorso gennaio e di tutti gli atleti con più di 500 punti nella graduatoria generale. L’Italia potrà contare su ben 16 rappresentanti (10 uomini e 6 donne). Si tratta di Mattia Casse, Florian Schieder, Dominik Paris, Guglielmo Bosca, Tommaso Sala, Alex Vinatzer, Stefano Gross, Filippo Della Vite, Luca De Aliprandini e Corrado Barbera (Campione deljunior) in campo ...

