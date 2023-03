Controlli in Piazza Garibaldi: 4 persone arrestate e una denunciata (Di martedì 14 marzo 2023) Controlli in Piazza Garibaldi. Denunciato un parcheggiatore per tentata estorsione, pretendeva 1,20 € da un’autista Sono incessanti i Controlli dei Carabinieri della compagnia Stella che, su disposizione del comando provinciale di Napoli, hanno setacciato le zone di Piazza Garibaldi. Proprio a Piazza Garibaldi i militari dell’Arma hanno beccato un parcheggiatore abusivo con recidiva nel biennio. L’uomo denunciato dai Carabinieri per tentata estorsione: i militari hanno accertato che il 37enne stesse tentando di estorcere con violenza la somma di 1 euro e 20 centesimi a un’autista che voleva parcheggiare la propria auto. I Carabinieri hanno notato i due e la conversazione non sembrava affatto pacifica, da qui l’intervento e la denuncia del ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 14 marzo 2023)in. Denunciato un parcheggiatore per tentata estorsione, pretendeva 1,20 € da un’autista Sono incessanti idei Carabinieri della compagnia Stella che, su disposizione del comando provinciale di Napoli, hanno setacciato le zone di. Proprio ai militari dell’Arma hanno beccato un parcheggiatore abusivo con recidiva nel biennio. L’uomo denunciato dai Carabinieri per tentata estorsione: i militari hanno accertato che il 37enne stesse tentando di estorcere con violenza la somma di 1 euro e 20 centesimi a un’autista che voleva parcheggiare la propria auto. I Carabinieri hanno notato i due e la conversazione non sembrava affatto pacifica, da qui l’intervento e la denuncia del ...

