"Contorno fascista". Bonaccini stile Schlein: il veleno contro la Meloni (Di martedì 14 marzo 2023) "Giorgia Meloni non è fascista ma purtroppo un po' di Contorno che ha lo è". Stefano Bonaccini, eletto di fresco presidente del Pd, ci ha messo pochissimo ad adeguarsi al nuovo stile democratico modello Elly Schlein. Ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, in collegamento, il governatore dell'Emilia Romagna attacca la premier sul caso di Claudio Anastasio, il manager che si è dimesso dopo che Repubblica lo aveva accusato di essere "ispirato" da Benito Mussolini. "Credo che sia compito di Giorgia Meloni risolvere tutto questo perché questo davvero ci fa vergognare", incalza Bonaccini. Anastasio, come detto, si è dimesso da presidente di 3-I, società pubblica creata nel dicembre 2022 per gestire il software di Inps, Istat e Inail.

**3i: Bonaccini, 'Meloni non fascista ma un po' di contorno che ha, lo è'** 'Gravissimo. Quello che uno dei discorsi più drammatici del secolo scorso e la premessa del regime. Giorgia Meloni non è fascista ma un po' di contorno che ha, lo è. E' compito di Meloni risolvere tutto questo, perchè questo ci fa vergognare'. Così Stefano Bonaccini a Di Martedì su La7. Cospito, le colpe della politica e la polarizzazione (quasi) irreversibile. Parla Ricolfi Il caso Cospito, con tutto il suo contorno di pseudo - antifascismo, è semplicemente strumentale a ...un gioco da ragazzi contro un esecutivo sistematicamente descritto come disumano e para - fascista. ... Le surreali marce contro il "fascismo" ... della neo Segretaria del Pd Elly Schlein, e con il consueto variopinto contorno fatto di Centri ... Detto questo, viene da chiedersi: esiste veramente un incombente pericolo fascista in questo nostro ... Quei camerati che non si vergognano di essere fascisti La kermesse nera unitaria di piazza Aspromonte, nel cuore di Milano città medaglia d'oro per la Resistenza partigiana, rappresenta una novità ...