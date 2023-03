Consiglio, il sindaco Gori si fa garante della nuova GAMeC e dello sport (Di martedì 14 marzo 2023) Bergamo. Un Consiglio comunale straordinario, dedicato al tema che tiene banco, in città, nell’ultimo mese: la nuova destinazione scelta dall’amministrazione comunale per l’attuale Palazzetto dello sport, prossimo a diventare casa della GAMeC del futuro. Tre ordini del giorno presentati dalla Lega, respinti. Passa quello della maggioranza. Un percorso, quello che ha accompagnato la visione della Giunta Gori, partito da lontano, e che ora comincia a prendere forma tra progetti esecutivi, rendering e, non dimentichiamolo, un impegno economico-finanziario di 6 milioni di euro sostenuto anche da Fondazione Ubi/Banca Intesa oltre che dal gettito dei fondi del PNRR e un finanziamento a carico dell’amministrazione di altrettanti 6 milioni. In ... Leggi su bergamonews (Di martedì 14 marzo 2023) Bergamo. Uncomunale straordinario, dedicato al tema che tiene banco, in città, nell’ultimo mese: ladestinazione scelta dall’amministrazione comunale per l’attuale Palazzetto, prossimo a diventare casadel futuro. Tre ordini del giorno presentati dalla Lega, respinti. Passa quellomaggioranza. Un percorso, quello che ha accompagnato la visioneGiunta, partito da lontano, e che ora comincia a prendere forma tra progetti esecutivi, rendering e, non dimentichiamolo, un impegno economico-finanziario di 6 milioni di euro sostenuto anche da Fondazione Ubi/Banca Intesa oltre che dal gettito dei fondi del PNRR e un finanziamento a carico dell’amministrazione di altrettanti 6 milioni. In ...

