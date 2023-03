Consigliera molestata: approvata censura per Joe Formaggio (Di martedì 14 marzo 2023) Con 41 voti a favore, 2 astenuti, due schede bianche e un voto nullo, dopo una seduta durata poco più di un'ora, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la proposta del presidente Roberto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 marzo 2023) Con 41 voti a favore, 2 astenuti, due schede bianche e un voto nullo, dopo una seduta durata poco più di un'ora, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la proposta del presidente Roberto ...

