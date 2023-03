(Di martedì 14 marzo 2023) Ai sensi del D.Lgs 151/01 e successive modificazioni ilcompete, in costanza di rapporto di lavoro, ainaturali entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i duenon superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Congedo parentale: periodi consentiti, limiti e diritti di entrambi i genitori. SCHEDA PER SEGRETERIE - ConiBambini : RT @openpolis: Nonostante alcuni segnali di miglioramento, una genitorialità paritaria appare ancora lontana. Quasi l'80% delle richieste d… - openpolis : Nonostante alcuni segnali di miglioramento, una genitorialità paritaria appare ancora lontana. Quasi l'80% delle ri… - INPS_it : @AntonioFelaco81 @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @ellyesse @sbonaccini @matteorenzi @sruotolo1 @FratellidItalia Il… - AntonioFelaco81 : @INPS_it buonasera, a quando novità sul congedo parentale 2023 indennità 80%? Siamo in attesa da mesi, si può soll… -

A Meloni proponiamo unparitario di tre mesi' Quali sono i passaggi di "contesto" che rendono forti e credibili le parole contro la mafia Il primo è la denuncia chiara contro ...Tra le proposte lanciate dal palco c'è anche quella di "undi tre mesi non trasferibile per entrambi i coniugi." Sulla guerra in Ucraina, una materia per cui è attesa al varco dal ...La nuova sforbiciata alla forza lavoro è legata ai target finanziari che Meta si è data e dovrebbe precedere ildi Zuckerberg, atteso a breve per la nascita del terzo figlio. I ...

I congedi parentali a sostegno della genitorialità Fondazione Openpolis

Nuove regole e revisione dei requisiti di accesso alle tutele previste per la maternità anticipata delle lavoratrici dipendenti e autonome. E’ ...“Oggi inizia una storia nuova e questo è il nostro tempo. Il viaggio dovrà puntare su due parole, solidarietà e curiosità”. Lo ha detto la deputata Chiara Gribaudo, all’assemblea del Pd, in corso al C ...