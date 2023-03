Conference: Fiorentina; 23 convocati contro il Sivasspor (Di martedì 14 marzo 2023) Sono 23 i convocati da Vincenzo Italiano per la partita in casa del Sivasspor che si disputerà giovedì alle 18,45 (ora italiana), valida per gli ottavi di ritorno di Conference League. Tra i viola che ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 14 marzo 2023) Sono 23 ida Vincenzo Italiano per la partita in casa delche si disputerà giovedì alle 18,45 (ora italiana), valida per gli ottavi di ritorno diLeague. Tra i viola che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CONFERENCE LEAGUE - Fiorentina, i 23 convocati di Italiano per il match contro il Sivasspor - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CONFERENCE LEAGUE - Fiorentina, i 23 convocati di Italiano per il match contro il Sivasspor - susydigennaro : RT @napolimagazine: CONFERENCE LEAGUE - Fiorentina, i 23 convocati di Italiano per il match contro il Sivasspor - apetrazzuolo : CONFERENCE LEAGUE - Fiorentina, i 23 convocati di Italiano per il match contro il Sivasspor - napolimagazine : CONFERENCE LEAGUE - Fiorentina, i 23 convocati di Italiano per il match contro il Sivasspor -