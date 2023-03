Conference, dove vedere Sivasspor-Fiorentina e AZ-Lazio (Di martedì 14 marzo 2023) Con due stati d’animo diametralmente opposti, Fiorentina e Lazio si preparano ad affrontare una delicata trasferta nel ritorno degli ottavi di Conference. Per andare i quarti i Biancocelesti devono ribaltare il 2-1 subito in casa dall’AZ Alkmaar dopo una sorprendete rimonta. La squadra di Maurizio Sarri arriva da un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre partite tra Serie A e coppa, e si presenterà in Olanda nuovamente senza l’unica vera punta, il capitano Ciro Immobile, a pochi giorni di distanza dal derby di domenica contro la Roma. “Devo essere sincero fino in fondo” ha dichiarato senza fronzoli il tecnico toscano parlando della sfida in Europa,”questa è una gara che va vista con l’ottica della gara che giocheremo tre giorni dopo e se devo fare una scelta scelgo quella di tre giorni dopo”. I Viola, invece, dal 4-0 dell’andata ... Leggi su quifinanza (Di martedì 14 marzo 2023) Con due stati d’animo diametralmente opposti,si preparano ad affrontare una delicata trasferta nel ritorno degli ottavi di. Per andare i quarti i Biancocelesti devono ribaltare il 2-1 subito in casa dall’AZ Alkmaar dopo una sorprendete rimonta. La squadra di Maurizio Sarri arriva da un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre partite tra Serie A e coppa, e si presenterà in Olanda nuovamente senza l’unica vera punta, il capitano Ciro Immobile, a pochi giorni di distanza dal derby di domenica contro la Roma. “Devo essere sincero fino in fondo” ha dichiarato senza fronzoli il tecnico toscano parlando della sfida in Europa,”questa è una gara che va vista con l’ottica della gara che giocheremo tre giorni dopo e se devo fare una scelta scelgo quella di tre giorni dopo”. I Viola, invece, dal 4-0 dell’andata ...

