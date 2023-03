Condò: «Inter, col Porto cruciale! Rendimento in Serie A? Mia teoria…» (Di martedì 14 marzo 2023) Condò, negli studi di Sky Sport, ha parlato a proposito dell’Inter fra poco in campo contro il Porto per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League CRUCIALE – Queste le parole di Paolo Condò: «Serata cruciale per l’Inter, una squadra che deve scrivere un di più nel bilancio stagionale che dal punto di vista del campionato piange parecchio. Io non vedo l’Inter al secondo posto, la vedo staccata 18 punti dal primo. Ed è un mal comune mezzo gaudio lì dietro. Solo che il Milan lo ha già fatto, l’Inter deve qualificarsi ai quarti di finale. Quando la partita è difficoltà massima i nerazzurri quasi si divertono, quando invece non lo è tendono a distrarsi. Ho una teoria su quello che è successo in campionato: sparito il Napoli e sparita la Juventus, la ... Leggi su inter-news (Di martedì 14 marzo 2023), negli studi di Sky Sport, ha parlato a proposito dell’fra poco in campo contro ilper la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League CRUCIALE – Queste le parole di Paolo: «Serata cruciale per l’, una squadra che deve scrivere un di più nel bilancio stagionale che dal punto di vista del campionato piange parecchio. Io non vedo l’al secondo posto, la vedo staccata 18 punti dal primo. Ed è un mal comune mezzo gaudio lì dietro. Solo che il Milan lo ha già fatto, l’deve qualificarsi ai quarti di finale. Quando la partita è difficoltà massima i nerazzurri quasi si divertono, quando invece non lo è tendono a distrarsi. Ho una teoria su quello che è successo in campionato: sparito il Napoli e sparita la Juventus, la ...

