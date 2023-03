Concorso magistrati truccato, il messaggio che fa scoprire la truffa: indagati commissario e candidato (Di martedì 14 marzo 2023) Galeotto fu l’sms e chi lo scrisse. Si potrebbe riassumere con questa celebre citazione la vicenda che stiamo per raccontarvi. Protagonista dei fatti un ragazzo il cui sono era quello di diventare magistrato. Fin qui nulla di strano se non fosse che pur di raggiungere questo suo scopo l’aspirante toga avrebbe convinto un commissario d’esame ad escogitare un sistema che gli consentisse di ottenere una valutazione favorevole, positiva. A far venire a galla l’accaduto un messaggio, un sms, inviato per errore al commissario sbagliato. Ora per il ragazzo ed il commissaria coinvolto nella vicenda pende una richiesta di giudizio immediato. Vuole lavorare in Vaticano ma…è una truffa: ‘beccato’ finto carabiniere L’escamotage usato per truccare il Concorso A rivelare l’esistenza dell’inchiesta terminata a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 marzo 2023) Galeotto fu l’sms e chi lo scrisse. Si potrebbe riassumere con questa celebre citazione la vicenda che stiamo per raccontarvi. Protagonista dei fatti un ragazzo il cui sono era quello di diventare magistrato. Fin qui nulla di strano se non fosse che pur di raggiungere questo suo scopo l’aspirante toga avrebbe convinto und’esame ad escogitare un sistema che gli consentisse di ottenere una valutazione favorevole, positiva. A far venire a galla l’accaduto un, un sms, inviato per errore alsbagliato. Ora per il ragazzo ed il commissaria coinvolto nella vicenda pende una richiesta di giudizio immediato. Vuole lavorare in Vaticano ma…è una: ‘beccato’ finto carabiniere L’escamotage usato per truccare ilA rivelare l’esistenza dell’inchiesta terminata a ...

