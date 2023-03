Concorso in magistratura truccato, due indagati a Roma. La truffa smascherata da un sms (Di martedì 14 marzo 2023) Voleva diventare truccando la selezione di accesso: un paradosso in termini. Uno dei candidati all'ultimo Concorso in magistratura, bandito sulla Gazzetta Ufficiale il 10 dicembre 2021 per 500 posti, è stato scoperto e ora finirà a processo insieme a uno dei componenti della commissione esaminatrice. Entrambi sono accusati dalla Procura di Roma ... Leggi su ilgazzettino (Di martedì 14 marzo 2023) Voleva diventare truccando la selezione di accesso: un paradosso in termini. Uno dei candidati all'ultimoin, bandito sulla Gazzetta Ufficiale il 10 dicembre 2021 per 500 posti, è stato scoperto e ora finirà a processo insieme a uno dei componenti della commissione esaminatrice. Entrambi sono accusati dalla Procura di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : “Hanno tentato di truccare il concorso in magistratura. Senza il reato di abuso d’ufficio non avremmo potuto indaga… - LaStampa : Roma, tentavano di truccare il concorso di magistratura: giudizio immediato per un commissario e un candidato - cocchi2a : RT @kiara86769608: “Hanno tentato di truccare il concorso in magistratura. Senza il reato di abuso d’ufficio non potevamo indagare”: la den… - Open_gol : Un segno identificativo sul tema di una delle tre discipline previste così da renderlo riconoscibile all'incaricato… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: “Hanno tentato di truccare il concorso in magistratura. Senza il reato di abuso d’ufficio non potevamo indagare”: la d… -