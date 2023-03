Concorso educazione motoria alla primaria, bozza al Ministero dell’economia: chi può accedere, quali prove, cosa studiare. Le info utili (Di martedì 14 marzo 2023) La bozza del Decreto è al Ministero dell'economia, ecco cosa sappiamo del bando. L'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria è introdotto dalla legge n. 234/2021 e prevede l'accesso ai ruoli tramite Concorso abilitante. Il Concorso si articola in tre prove: scritta, orale e valutazione dei titoli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 14 marzo 2023) Ladel Decreto è aldell'economia, eccosappiamo del bando. L'insegnamento dell'nella scuolaè introdotto dlegge n. 234/2021 e prevede l'accesso ai ruoli tramiteabilitante. Ilsi articola in tre: scritta, orale e valutazione dei titoli. L'articolo .

