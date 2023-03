Concluso l’Invernale a Riva di Traiano | ecco i campioni 2022-2023

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 14 marzo 2023) Al termine di una splendida giornata giornata di sole e vento, si èdiil Campionato Invernale. Per il quarto anno consecutivo la vittoria va a Tevere Remo Mon Ile, che colleziona così un poker invidiabile.di, le parole a caldo “Una giornata non semplice”, ha spiegato il direttore del CdR Fabio Barrasso, “perché, mentre l’intensità del vento è stata sempre ottima, la direzione è stata effettivamente da domare. Le previsioni erano per una direzione da 005° con un giro a ponente previsto nel pomeriggio, ma nella realtà la prima prova è partita con un vento che aveva già girato a 300° ed abbiamo finito con un’ulteriore rotazione a ponente fino a 270°. Siamo riusciti a ...