Concita De Gregorio | età | figli | marito | lavoro | biografia e vita privata

Concita De Gregorio è una giornalista nata nel 1963 a Pisa e non solo ricopre il ruolo in questione, ma anche quello di scrittrice, di conduttrice di programmi in TV e conduttrice radiofonica. La stessa ha diretto l'Unità dal 2008 fino al 2011 e poi è anche editorialista del quotidiano La Repubblica. La donna in questione ha come marito Alessandro Cecioni e a quanto pare la prima ha quattro figli, di cui uno adottato. Per quanto riguarda la sua carriera, la stessa è molto ammirata e sembra anche che comunque sia pure molto seguita per i programmi che conduce e per i libri che scrive. Dal 1990 ha iniziato a scrivere per la categoria di politica interna e cronaca sul quotidiano La Repubblica.

