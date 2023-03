Concita De Gregorio confessa a Belve: «Ho avuto il cancro. Mi hanno detto che ho tagliato i capelli come la Meloni ma porto una parrucca» – Video (Di martedì 14 marzo 2023) Concita De Gregorio a Belve “Ho avuto un cancro“. A Belve (stasera in prima serata su Rai2), Concita De Gregorio spiazza parlando per la prima volta della sua recente malattia. Quando Francesca Fagnani le chiede “Cosa ha pensato quando hanno scritto che si è fatta lo stesso taglio di capelli di Giorgia Meloni?”, la giornalista risponde così: “Sono stata sul punto di chiamare il direttore, perché io preferirei avere i miei capelli, ma adesso porto una parrucca. Ho avuto un anno impegnativo: ho avuto un cancro, mi sono operata ad agosto; ora faccio terapia tutti i giorni. Ora ne parlo al passato ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 14 marzo 2023)De“Houn“. A(stasera in prima serata su Rai2),Despiazza parlando per la prima volta della sua recente malattia. Quando Francesca Fagnani le chiede “Cosa ha pensato quandoscritto che si è fatta lo stesso taglio didi Giorgia?”, la giornalista risponde così: “Sono stata sul punto di chiamare il direttore, perché io preferirei avere i miei, ma adessouna. Houn anno impegnativo: houn, mi sono operata ad agosto; ora faccio terapia tutti i giorni. Ora ne parlo al passato ...

