Concita De Gregorio a Belve: "Sono stata operata per un cancro, porto una parrucca" (Di martedì 14 marzo 2023) Concita De Gregorio ospite di 'Belve' si racconta a Francesca Fagnani senza filtri, su lavoro e vita privata. Parlando per la prima volta della sua malattia rispondendo alla domanda: "Cosa ha pensato quando hanno scritto che si è fatta lo stesso taglio di capelli di Giorgia Meloni?". "Sono stata sul punto di chiamare il direttore" ha risposto, "perché preferirei avere i miei capelli ma adesso porto una parrucca. Ho avuto un anno impegnativo, ho avuto un cancro, mi Sono operata ad agosto". L'appuntamento con 'Belve' è per martedì 14 febbraio su Rai 2, tutte le puntate disponili su RaiPlay.

