Concita De Gregorio a Belve: 'La coppia? Libertà assoluta, non esiste il possesso dell'altro' (Di martedì 14 marzo 2023) Concita De Gregorio si racconta a Belve , il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani , in prima serata il martedì su Rai2 . Sugli anni alla direzione dell' Unità , la De Gregorio ricorda che, ... Leggi su leggo (Di martedì 14 marzo 2023)Desi racconta a, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani , in prima serata il martedì su Rai2 . Sugli anni alla direzione' Unità , la Dericorda che, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dome689 : Concita De Gregorio confessa a Belve: «Ho avuto il cancro· Mi hanno detto che ho tagliato i capelli come la Meloni… - teostardo : quando stasera fra fagnani chiederà a concita de gregorio del pianoforte a noleggio - PressReview99 : La confessione di Concita De Gregorio a Belve: «Ho avuto il cancro. Il momento più difficile? Dirlo a mio figlio pi… - occhio_notizie : Concita De Gregorio ha confessato a Belve di aver avuto un tumore. La giornalista ha parlato per la prima volta del… - giusev76 : RT @Open_gol: «I capelli come Meloni? Porto una parrucca», la giornalista si confessa a Francesca Fagnani -