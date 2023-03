Concessioni balneari | Briatore ammette | “Al demanio abbiamo sempre pagato poco” E sui concessionari | “Devono sparire”

(Di martedì 14 marzo 2023) I canoni delle? Troppo bassi. Parola di Flavioal Corriere della Sera. L’imprenditore ha parlato dei canoni demaniali, dal suo punto di vista troppo bassi per chi ha delle. Il Twiga, locale che gestisce insieme alla socia Daniela Santanchè – ministra del Turismo del governo Meloni – ha fatturato dieci milioni di euro nel 2022 e, secondo, “sarebbe giusto che di concessione ne pagassi cinquecentomila. Alo niente – ha aggiunto – credo che lo Stato ne ricavi cento milioni l’anno… Dovrebbe prendere 800. O più. Ma è tutto sfalsato”. Peril problema nasce dal “potere in mano ai ...

Per le autorizzazioni alla gestione delle spiagge si torna al passato. La sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha bocciato la proroga di un anno delle, perché in contrasto con con la direttiva Bolkestein, riporta la scadenza al 31 dicembre di quest'anno. La decisione dei giudici di palazzo Spada è arrivata in merito ad una ...

L'ennesimo no imposto dal Consiglio di Stato alla possibilità di una proroga al 2024 delle scadenze delle concessioni balneari rischia di tradursi in una sonora battuta d'arresto per l'economia ... Una mappa precisa non esiste, ma c'è la certezza che alla collettività venga sottratto davvero troppo, in termini di fruizione libera ma anche di relative risorse. Il caso Sardegna dove gli hotel extr ...