Conceiçao e i precedenti con le italiane piuttosto incoraggianti – CdS

(Di martedì 14 marzo 2023) Quello contro l’Inter sarà il quinto incrocio di Sergiocon una squadra italiana in Europa.positivi per il portoghese– Sergiocercherà l’approdo ai quarti di finale di Champions League questa sera contro l’Inter. Il tecnico portoghese è al quinto incrocio europeo con una squadra italiana. I 4sono tutti positivi, e hanno visto uscire l’ex Lazio, Parma e Inter sempre con la qualificazione in tasca. Prima il 3-1 alla Roma nel ritorno degli ottavi di Champions League nel 2018-2019. 2-1 contro la Juventus alla medesima altezza del torneo, nel febbraio del 2021 (allo Stadium il 3-2 ai supplementari qualificò i portoghesi); la scorsa stagione, 1-0 contro il Milan, nella fase a gironi di Champions, a cui ha fatto seguito un 2-1 alla Lazio, nel vittorioso ...

Statistiche eIl Porto ha perso tre delle cinque sfide contro l'Inter in Champions, anche se tutte le sconfitte sono arrivate fuori casa: all'Estadio do Dragão ha ottenuto una vittoria e ......solo riuscire a contenere i danni nel ritorno per qualificarsi ai quarti della massima competizione europea per club per la prima volta in assoluto dopo essere uscito agli ottavi nelle tre...Sono otto adesso i punti che separano la squadra di Schmidt da quella di Sergio, l'unica ... Il pronostico Il Benfica non ha mai perso nei diecicon squadre belghe al 'da Luz' ed ...