Con Otello Circus spettatori e attori insieme sul palco

Leggi su bergamonews

(Di martedì 14 marzo 2023) Bergamo. È raro ma accade che i sentimenti smettano di essere solo emozioni e prendano vita. Nell’arte spesso succede. Ma nell’i sentimenti dominano davvero la scena. L’opera lirico-teatrale del Teatro la Ribalta-Kunst der Vielfalt di Bolzano ha debuttato lunedì 13 marzo al Donizetti con un successo sorprendente. I ragazzi del Teatro la Ribalta e dell’Orchestra AllegroModerato di Milano, molti dei quali professionisti con disagio psichico, impressionano per la loro potenza espressiva e per le loro doti da performer, lasciando al termine dello spettacolo nel pubblico la bellezza dell’arte come forma di espressione, di riscatto, di vera inclusione. Il dramma shakespeariano di, omicida per gelosia, è inoltre solo lo strumento con cui lo scenografo e regista Antonio Viganò e i suoiregalano al ...