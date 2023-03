Comune di Torrevecchia Pia | Concorso per 1 Autista Scuolabus

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 14 marzo 2023) IldiPia ha appena emesso un Bando diper la ricerca di 1, operaio specializzato, in categoria B. L’assunzione sarà regolamentata con contratto a tempo pieno ed indeterminato.diPia: Cosa c’è da Sapere Guidare loé un compito di grande responsabilità, si tratta di accompagnare gli studenti da casa a scuola e viceversa. Serve concentrazione, pazienza e conoscenza del territorio. Lopassa la mattina presto per accompagnare i bambini a scuola, e alla fine delle lezioni percorre il tragitto inverso per riportarli a casa. Durante questo viaggio, il conducente deve assicurarsi che i giovani alunni siano al sicuro, e ...