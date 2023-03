Comune di Bucine | Concorso per 1 Direttore Tecnico

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 14 marzo 2023) Ildiha Bandito unPubblico per selezionare 1 Istruttore Direttivo, in categoria D, da assegnare al settore lavori pubblici. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno e determinato.di: Cosa c’è da Sapere Ilé una Figura Professionale di notevole importanza dell’organico comunale, si occupa dell’Ufficio, gestendo tutto ciò che riguarda l’aspetto edilizio e urbanistico del territorio. Per partecipare al Bando serve laurea magistrale in materie tecniche, esperienza nella mansione, cittadinanza italiana, conoscenza delle normative relative al settore e del Regolamento Comunale, nonché dei più moderni sistemi informatici ...