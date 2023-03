Come vedere tutte (ma proprio tutte) le partite di Champions League (Di martedì 14 marzo 2023) La settimana decisiva è arrivata. Le ultime partite degli ottavi di Champions League 2022/2023 ci diranno se - dopo la qualificazione del Milan dello scorso mercoledì - anche Inter e Napoli proseguiranno la loro corsa europea verso i quarti. Ai rossoneri è bastato mantenere con le unghie e con i denti il risultato sullo 0-0 per superare il turno, facendo valere il gol di vantaggio sul Tottenham messo in cassaforte nel match di andata a San Siro. Anche l'Inter, dal canto suo, si presenta a casa del Porto (martedì alle 21) con alle spalle una vittoria per 1 a 0, che rende il pareggio un possibile risultato utile per i nerazzurri di Inzaghi. Il Napoli, invece, ospita mercoledì l'Eintracht Francoforte al Maradona forte, fortissimo di ben 2 gol già messi al sicuro nella trasferta d'andata. Come seguire la ... Leggi su gqitalia (Di martedì 14 marzo 2023) La settimana decisiva è arrivata. Le ultimedegli ottavi di2022/2023 ci diranno se - dopo la qualificazione del Milan dello scorso mercoledì - anche Inter e Napoli proseguiranno la loro corsa europea verso i quarti. Ai rossoneri è bastato mantenere con le unghie e con i denti il risultato sullo 0-0 per superare il turno, facendo valere il gol di vantaggio sul Tottenham messo in cassaforte nel match di andata a San Siro. Anche l'Inter, dal canto suo, si presenta a casa del Porto (martedì alle 21) con alle spalle una vittoria per 1 a 0, che rende il pareggio un possibile risultato utile per i nerazzurri di Inzaghi. Il Napoli, invece, ospita mercoledì l'Eintracht Francoforte al Maradona forte, fortissimo di ben 2 gol già messi al sicuro nella trasferta d'andata.seguire la ...

