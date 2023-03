Come vedere Napoli-Eintracht Francoforte in tv e streaming? Non c’è la diretta in chiaro: programma, orari e dove seguirla (Di martedì 14 marzo 2023) Una sola opzione: Amazon Prime Video. I tifosi del Napoli e tutti gli appassionati che domani sera non potranno essere allo stadio “Maradona” per assistere alla gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, avranno un solo modo per vedere la partita. La sfida, in programma alle ore 21, contro i tedeschi sarà infatti trasmessa in esclusiva dalla piattaforma streaming statunitense. Niente diretta in chiaro, dunque, ma visione riservata agli abbonati Amazon. L’andata, lo ricordiamo, è finita con la vittoria dei partenopei per 2-0 grazie alle reti di Osimhen e Di Lorenzo. Un dominio assoluto che ha portato anche all’espulsione di Kolo Muani, centravanti titolare della formazione allenata da Oliver Glasner. Senza il ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) Una sola opzione: Amazon Prime Video. I tifosi dele tutti gli appassionati che domani sera non potranno essere allo stadio “Maradona” per assistere alla gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro l’, avranno un solo modo perla partita. La sfida, inalle ore 21, contro i tedeschi sarà infatti trasmessa in esclusiva dalla piattaformastatunitense. Nientein, dunque, ma visione riservata agli abbonati Amazon. L’andata, lo ricordiamo, è finita con la vittoria dei partenopei per 2-0 grazie alle reti di Osimhen e Di Lorenzo. Un dominio assoluto che ha portato anche all’espulsione di Kolo Muani, centravanti titolare della formazione allenata da Oliver Glasner. Senza il ...

