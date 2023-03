Come sta andando il mercato degli antivirus (Di martedì 14 marzo 2023) La fine del mercato degli antivirus era stata pronosticata, in toni abbastanza apocalittici, quasi dieci anni fa, nel 2014. A quell’altezza cronologica, in un’intervista al Wall Street Journal che è diventata molto famosa tra gli addetti ai lavori, Brian Dye – che era il vicepresidente di Symantec (che, successivamente nel 2019, è conosciuta con il nome di Norton) – aveva addirittura decretato la “morte dell’antivirus”. Già allora, quando gli attacchi hacker erano molto meno frequenti dei giorni nostri, con una dichiarazione abbastanza scioccante, Dye aveva detto che gli antivirus erano in grado di tutelare l’utente solo nel 45% dei casi. Oggi, si dice – in tutti i principali prodotti divulgativi che affrontano il tema – che non si può fare a meno di un antivirus e, contemporaneamente, ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 14 marzo 2023) La fine delera stata pronosticata, in toni abbastanza apocalittici, quasi dieci anni fa, nel 2014. A quell’altezza cronologica, in un’intervista al Wall Street Journal che è diventata molto famosa tra gli addetti ai lavori, Brian Dye – che era il vicepresidente di Symantec (che, successivamente nel 2019, è conosciuta con il nome di Norton) – aveva addirittura decretato la “morte dell’”. Già allora, quando gli attacchi hacker erano molto meno frequenti dei giorni nostri, con una dichiarazione abbastanza scioccante, Dye aveva detto che glierano in grado di tutelare l’utente solo nel 45% dei casi. Oggi, si dice – in tutti i principali prodotti divulgativi che affrontano il tema – che non si può fare a meno di une, contemporaneamente, ...

