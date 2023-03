Come si pubblica uno stato WhatsApp con vocale, definivo su iPhone (Di martedì 14 marzo 2023) Da questo momento in poi, uno stato WhatsApp con vocale potrebbe essere per molti la norma. Al posto di pubblicare delle immagini o dei semplici testi associati al proprio profilo, in tanti potrebbero decidere di ricorrere alla funzionalità specifica per le note audio, appena sbarcata in via definitiva per gli iPhone, nella versione 23.5.75 dello store Apple apparsa solo ieri. Dopo aver effettuato l’aggiornamento specifico, Come si potrà procedere alla pubblicazione di uno stato WhatsApp con il vocale? La procedura è decisamente semplice e saranno necessari solo pochi istanti. La prima cosa da fare sarà visitare la scheda stato e dunque toccare l’icona della matita di solito utilizzata per inserire ... Leggi su optimagazine (Di martedì 14 marzo 2023) Da questo momento in poi, unoconpotrebbe essere per molti la norma. Al posto dire delle immagini o dei semplici testi associati al proprio profilo, in tanti potrebbero decidere di ricorrere alla funzionalità specifica per le note audio, appena sbarcata in via definitiva per gli, nella versione 23.5.75 dello store Apple apparsa solo ieri. Dopo aver effettuato l’aggiornamento specifico,si potrà procedere allazione di unocon il? La procedura è decisamente semplice e saranno necessari solo pochi istanti. La prima cosa da fare sarà visitare la schedae dunque toccare l’icona della matita di solito utilizzata per inserire ...

