Come si decide se lasciar fallire una banca (Di martedì 14 marzo 2023) Salvare o no le banche è una decisione soprattutto politica, che ha relativamente poco a che fare con la teoria economica Leggi su ilpost (Di martedì 14 marzo 2023) Salvare o no le banche è una decisione soprattutto politica, che ha relativamente poco a che fare con la teoria economica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : Come si decide se lasciar fallire una banca - fic1_1927 : @RiccardoLuppino @Swan3199 Io voglio il bene della Roma … decide il mister… comunque icardi piace come caratteristiche ma nn come carattere - Giallo00158961 : @LuluMuchacha Decide Lulù come uno ci si sente. E che cazzo! Chiedete prima a Lulù - TarquinyMartina : @QuanteStorieRai @Pierferdinando @RaiTre il dibattito politico non è a lei che spetta di stabilire i confini come i… - gianfranco1979 : @DavideR46325615 Toglietegli il fiasco….ora decide lui chi canta de andre e chi no…la richiesta come va fatta? -