Come recuperare file Word non salvato/sovrascritto su Windows/Mac (Di martedì 14 marzo 2023) Sono disperata! Stavo lavorando a un importantissimo documento Word, ero certa di aver attivato il salvataggio automatico, ma ora, che a causa di un’interruzione di corrente il PC si è spento, mi sono resa conto che nella cartella documenti non è presente nessun file Word, né tantomeno il mio preziosissimo documento su cui stavo lavorando! Leggi su periodicodaily (Di martedì 14 marzo 2023) Sono disperata! Stavo lavorando a un importantissimo documento, ero certa di aver attivato il salvataggio automatico, ma ora, che a causa di un’interruzione di corrente il PC si è spento, mi sono resa conto che nella cartella documenti non è presente nessun, né tantomeno il mio preziosissimo documento su cui stavo lavorando!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : In questi 15 anni non siamo riusciti a recuperare i livelli di Pil perché non abbiamo speso abbastanza (= quantità)… - juventibus : Come ci avete segnalato in molti, il nostro canale @TeamYouTube è stato hackerato. Abbiamo azionato la procedura d… - infoitscienza : Come recuperare file Word non salvato/sovrascritto su Windows/Mac - Ilaria14716718 : @beatric04100302 Infatti ?? ma poi è un gioco se vuole giocare di strategia può farlo. Però un conto è nominarla per… - futuroprossimo : La perdita dell'#udito è un problema che affligge tantissime persone in tutto il mondo. Ora, un nuovo studio offre… -