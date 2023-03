Come il crollo della Silicon Valley Bank colpisce l’Europa e la sua industria tech

Leggi su linkiesta

(Di martedì 14 marzo 2023) Meno di una settimana fa, l’account Twitter(Svb) condivideva un post in cui si diceva «orgogliosa di essere stata inserita per il quinto anno consecutivo nella classifica annuale di Forbes delle migliori banche d’America». Oggi quell’account non esiste più. Insieme,noto, alla banca con sede a Santa Clara, in California. Il suo fallimento – dichiarato per insolvenza lo scorso venerdì 10 marzo, il secondo più grande nella storia degli Stati Uniti – ha avuto ripercussioni tali da portare alla chiusura di un altro istituto bancario: il ministero del Tesoro e la Federal Reserve hanno fatto sapere di aver chiuso anche la Signaturedi New York, a sua volta terzo crack per dimensioni finanziarie nella storia americana. Gli esperti hanno scongiurato ...